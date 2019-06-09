Цыганковым заинтересовался бывший клуб Коноплянки

Цыганков привлек внимание своей игрой еще один европейский клуб.

Лидером киевского "Динамо" Виктором Цыганковым заинтересовалась испанская "Севилья".

Как информирует estadiodeportivo.com, 21-летним украинцем заинтересовался лично спортивный директор испанского клуба Рамон Мончи.

Отмечается, что Мончи наблюдает за Цыганковым в течение долгого времени, после чего решил добавить Виктора в список возможных трансферов клуба.

"Динамо" хочет получить за своего лидера солидную сумму, ведь отказало "Наполи", руководство которого предлагало за Виктора 18 млн евро.

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В этом сезоне Виктор Цыганков сыграл за "Динамо" 31 матч и забил 18 мячей.