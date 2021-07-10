Цыганковым заинтересовались в "Лестере"

Виктор Цыганков не впечатлил на чемпионате Европы. Фото: УАФ

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков – идеальный вариант подписания для английского "Лестера". Так считает журналист Натан Вонг, который высказал свое мнение об этом на портале foxesofleicester.

"Лестер" известен умелой работой своих скаутов на трансферном рынке. Они способны пойти на риск, на который другие клубы не способны. Они отсматривают игроков не из топовых европейских чемпионатов, чтобы найти скрытые жемчужины.

Использование такого подхода хорошо служило "Лестеру" в прошлом. Посмотрите, чего достигли Рияд Марез и Н'Голо Канте. В сожалению, время выгодных покупок, вероятно, прошло. Игрок с хорошим соотношением цены и качества может обойтись "лисам" более, чем в 20 млн фунтов.

Виктора Цыганкова неоднократно связывали с переходом в АПЛ. Сейчас Виктор выступает за "Динамо". Ему всего 23 года, но он уже сыграл 187 матчей за свой клуб и 28 за сборную Украины.

"Лестер" находится в поисках нападающего с бомбардирскими способностями, но подписание Цыганкова подарит "Лестеру" перспективного и талантливого футболиста, который прекрасно дополнит Харви Барнса. Хотя Цыганков лучше всего проявляет себя на правом фланге, он может играть как слева, так и впереди. В частности, такой крайний нападающий в паре с инвертированным фуллбеком даст Брендану Роджерсу гораздо больше возможностей и разнообразия в атаке".

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В минувшем сезоне Цыганков отыграл в составе "Динамо" 34 матча, в которых отметился 15 голами и 9 ассистами. В сборной Украины на Евро он не отметился ни одним забитым голом.