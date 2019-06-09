"Цыганкова нужно продавать уже сегодня" – Сабо

Цыганков значительно добавит в цене после дубля в ворота Сербии

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился мнением о необходимости трансфера Виктора Цыганкова.

"Цыганков растет и чтобы это происходило и дальше, его нужно продать в топ-клуб, где он будет играть, а не сидеть на скамейке запасных. Виктора нужно продавать уже сегодня. У нас чемпионат слабый — здесь он не будет расти. Об этом пишет "Трибуна"

Цыганкова нужно отдавать в топ-клуб, где он будет играть, потому что, если будет сидеть на скамейке, то из этого ничего не получится, а так — из него должен вырасти классный футболист.

Виктор показал, что стоит пятьдесят миллионов евро на фоне игроков УПЛ, при которых не хотят отдавать более десяти-пятнадцати миллионов. Ни в коем случае его нельзя продавать в клубы "середняки".

Только в топ-команды: "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Баварию", тот же "Наполи", который проявлял интерес. Если отдельных игроков продают за сорок, шестьдесят, восемьдесят, сто миллионов, то я бы дал за него пятьдесят", – сказал Сабо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину нужно проверить на допинг – реакция сербских болельщиков на сокрушительное поражение

В сезоне УПЛ 2018/2019 Цыганков провел за "Динамо" 31 матч, забил 18 голов, отдал 11 голевых передач.