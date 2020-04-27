Цыганкова хочет приобрести команда из Серии А

Виктор Цыганков является лидером киевского "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Лидер "Динамо" Виктор Цыганков находится в трансферном листе одного из итальянских клубов.

Речь идет о команде из второй части турнирной таблицы Серии A, сообщил ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Есть один инсайд, что Цыганков фигурирует в лонг-листе - это 25+ фамилий - в команде второй половины таблицы Серии А. Эта команда не играет по схеме, где есть правый вингер.

А на позиции правого инсайда игрок, который в топ-5 лучших полузащитников лиги по данным Wyscout", - сказал Спиваковский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Хоффенхайм" давал за Цыганкова 15 миллионов евро

В этом сезоне Виктор Цыганков сыграл 31 матч за "Динамо" и забил 11 голов. В его активе также 8 результативных передач.