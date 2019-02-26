Цыганков превзошел достижение Ярмоленко

Для вице-капитана "Динамо" Виктора Цыганкова матч 19-го тура УПЛ с "Зарей" (5:0) стал 100-м в составе киевского клуба.

За этот отрезок 21-летний украинец забил за киевлян 33 гола и сделал 30 ассистов.

Экс-хавбек "Динамо" Андрей Ярмоленко в первых ста матчах за киевский клуб забил 30 мячей и отдал 16 результативных пасов.

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Ярмоленко впервые сыграл за "Динамо" в 18 с половиной лет, а Цыганков дебютировал за киевский клуб, будучи на три месяца старше.

100-й матч за столичный клуб Ярмоленко провел в 21 год и восемь месяцев, а Цыганкову было на пять месяцев меньше.

За этот промежуток Ярмоленко выиграл с командой два титула, а Цыганков - один, сообщает "Команда №1".

На первые сто матчей Ярмоленко пришлось 6 встреч в Лиге чемпионов, как и у Цыганкова.