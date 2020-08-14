Виктор Цыганков не может стабильно играть из-за травм. Фото: ФК "Динамо" Киев

Лидер киевского "Динамо" 22-летний Виктор Цыганков отправился на медосмотр в Милан.

Полузащитник должен провести полный медосмотр своего организма. В течение последнего сезона Цыганков жалуется на свое здоровье, сообщает MetaRatings.

Поэтому было принято решение отправить полузащитника на полное медицинское обследование в одну из центральных клиник в Милане, чтобы понять причину постоянных микротравм.

Уже после проведения медосмотра станет ясно, сможет ли футболист продолжить подготовку к новому сезону.

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Виктор Цыганков является лидером "Динамо", но в прошлом сезоне пропустил много матчей из-за травм.