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пятница, 14 февраля 2020 19:20

Цуренко вышла в полуфинал турнира в Каире

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Цуренко вышла в полуфинал турнира в Каире
Леся Цуренко находится в шаге от финала турнира в Египте. Фото: рейтер

Украинская теннисистка Леся Цуренко прошла в полуфинал турнира ITF в Каире преодолев испанку Лауру Арруабаррена - 7: 6, 6: 2.

По ходу поединка Цуренко сделала шесть брейков и упустила четыре гейма на своей подаче.

В полуфинале украинка встретится с победительницей матча между первой сеяной Аранча Рус из Нидерландов и японкой Куруми Нарой, посеянной под пятым номером.

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В текущем мировом рейтинге теннисисток Леся Цуренко занимает 129 место. Большую часть прошлого сезона украинская теннисистка пропустила из-за травмы.

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Дата
14
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