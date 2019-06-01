Цуренко разгромно проиграла в чемпионате Франции

Цуренко не успела восстановить силы

Третья ракетка мира Симона Халеп пробилась в четвертый круг грунтового турнира серии "Большого шлема" Roland Garros, в третьем раунде уверенно обыграв 27-го номера мирового рейтинга Лесю Цуренко со счетом 6:2, 6:1.

С первых геймов стало понятно, что сложное физическое состояние после тяжелого матча против Александры Крунич не позволит украинке навязать борьбу действующей чемпионке турнира – пишет X-Sport

Обменявшись брейками на старте, дальше началось полное доминирование румынки, которое закончилось ее разгромной победой. При счете 0:3 во втором сете Цуренко взяла медицинский тайм-аут, после которого продолжила борьбу, но смогла взять только гейм престижа.

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Матч продолжался 53 минуты. За это время Халеп не сделала ни одного эйса, реализовала 8 из 10 брейк-поинтов и допустила 3 двойные ошибки. На счету Цуренко также ни одной подачи навылет, 3 брейка и 5 ошибок при вводе мяча в игру.