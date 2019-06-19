Что спрашивали Платини на допросе

Платини спрашивали и о России. Фото: www.rbc.ua

Во время допроса бывшего президента Европейского футбольного союза (УЕФА) Мишель Платини следователи интересовались чемпионатом мира-2018 в России.

О вопросах, на которые он отвечал во время допроса Платини рассказал AFP.

"Несмотря на то, что я приехал как свидетель, меня немедленно взяли под стражу. Было неприятно. Все продолжалось довольно долго", - сказал Платини.

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"Учитывая количество вопросов, иначе быть не могло. Меня спрашивали о Евро-2016, чемпионат мира в России, чемпионат мира в Катаре, ПСЖ, ФИФА. Я сохранял спокойствие, потому что не имею отношения ни к каким аферам ".

ФИФА рассматривает возможность лишить Катар проведения Чемпионата мира по футболу в 2022-м. Причиной стал скандал с задержанием бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции при выборе страны-организатора.