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понедельник, 20 декабря 2021 12:54

Что она ответила? Цыганков сделал предложение своей девушке на Мальдивах

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Лидер "Динамо" и игрок сборной Украины 24-летний Виктор Цыганков женится.

Цыганков сделал предложение девушке Романе во время отдыха на Мальдивах.

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"Все только начинается" - подписал фото в Instagram футболист, где позирует с невестой, надевшей на палец кольцо.

Избранница Цыганкова очень непубличная личность. Она из Винницы, как и Виктор, сейчас учится в США.

Автор: Іnstagram.com/viktortsygankov
 

Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. В текущем сезоне провел 25 матчей и забил 11 мячей.
"Динамо" вылетело из еврокубков и в чемпионате Украины занимает второе место, отставая от "Шахтера" на два очка.

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Дата
20
декабря

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