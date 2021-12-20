Что она ответила? Цыганков сделал предложение своей девушке на Мальдивах

Лидер "Динамо" и игрок сборной Украины 24-летний Виктор Цыганков женится.
Цыганков сделал предложение девушке Романе во время отдыха на Мальдивах.
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"Все только начинается" - подписал фото в Instagram футболист, где позирует с невестой, надевшей на палец кольцо.
Избранница Цыганкова очень непубличная личность. Она из Винницы, как и Виктор, сейчас учится в США.
Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. В текущем сезоне провел 25 матчей и забил 11 мячей.
"Динамо" вылетело из еврокубков и в чемпионате Украины занимает второе место, отставая от "Шахтера" на два очка.
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