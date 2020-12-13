Что нужно знать о жеребьевке плей-офф еврокубков

Луиш Каштру и Мирача Луческу. Фото: ФК "Шахтер"

14 грудня, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 Лиги Европы.

Церемония жеребьевки Лиги чемпионов начнется в 13:00 по киевскому времени.

В ЛЧ команды распределении на сеяные но не сеяные. К первым относятся победители группу, а несеянными стали команды, которые заняли вторые места в группе. В 1/8 финала не могут сыграть представители одной страны.

Сеяные "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" "Ювентус", "Реал", ПСЖ.

Несеянные "Барселона", "Лацио", "Порту", "Севилья", "Атлетико", "Боруссия" Менхенгладбах, "Аталанта", "СБ Лейпциг".

Сверхопасными соперника с несеяных команд является "Барселона" и "Атлетико. Сама пары с этими командами имеют все шансы стать наиболее интересными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Защитник "Динамо" попал в символическую сборную Лиги чемпионов

В 14 часов начнется жеребьевка 1/16 Лиги Европы. На этой стадии будут выступать два украинских клуба - "Шахтер" и "Динамо".

Украинские гранды оказались в Лиге Европы благодаря тому, что смогли занять 3-е места в своих группах. Только "горняки" будут сеяными, потому что они смогли набрать больше очков киевлян.

Все команды делятся на 2 корзина - сеяные и несеяные. К первым попали победители групп Лиги Европы. А также 4 лучшие команды, которые вылетели из Лиги чемпионов. К несеяных - команды, занявшие 2-е места и 4 другие команды из ЛЧ.

После жеребьевки сеяные играть против несеяных. Однако соперниками не могут быть команды, которые выступали в одной группе, представляют одну страну. Разводят при жеребьевке и украинские и российские клубы. Соперником "Шахтера" не станет российский "Краснодар".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" оскандалилось в матче с "Колосом"

Из команд ЛЧ "Шахтер" может получить только "Зальцбург", или "Олимпиакос". Другие команды - это те клубы, занявшие вторые места в своих группах ЛЕ. Здесь может выпасть знакомые варианты "Янг Бойз" и "Бенфика" которым "горняки" уже не так давно встречались. Ведущие чемпионаты представляют "Гранада" и "Реал Сосьедад". Интересным может стать вариант с экс-соперником "Зари" португальской "Брагой".

Другие потенциальные соперники команды Луиша Каштру :"Молде" Норвегия," Славия "Чехия" Брага "Португалия," Лилль "Франция," Маккаби "Тель-Авив, Израиль,"Антверпен"Бельгия," Вольфсберг "Австрия," Црвена Звезда "Сербия.

"Динамо" рискует получить гораздо хуже жребий. Команда Мирчи Луческу может получить команды с ЛЧ - "МЮ", "Брюгге", Аякс. Ведущие чемпионаты представляют - "Рома", "Байер", "Наполи", "Арсенал", "Милан", "Лестер", "Гоффенхайм", "Вильярреал", "Тоттенхэм".

Более простыми вариантами будут "Динамо" Загреб ПСВ и Аякс

Матчи 1/16 Лиги Европы состоится - 18 и 25 февраля 2021.