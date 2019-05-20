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четверг, 23 мая 2019 08:00

Что нужно знать о юношеский Кубок мира, который стартует в Польше

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Что нужно знать о юношеский Кубок мира, который стартует в Польше
Юношеская сборная Украины Ю -20 - полностью тренерская команда Александра Петракова.

Сегодня 23 мая в Польше стартует юношеский Чемпионат мира среди 20 летних игроков. Турнир пройдет в 10 польских городах. Участие в соревнованиях примут 24 сборных, которые будут разделении на 6 групп. Две первые команды в группах, а также четыре лучшие команды выйдут в плей -офф турнира

Прошлый победитель этого турнира сборная Англии не сможет защитить свой титул, потому что проиграла стыковые матчи Норвегии, а на Кубке Европы в Финляндии среди 19 летних прошлом году не смогла выйти из группы.

Сборная Украины попала на Кубок мира благодаря третьему месту на Кубке Европы среди 19 летних в прошлом году, который позволил квалифицироваться на турнир.

Сборная Украины попала на Чемпионат мира благодаря удачному выступлению в прошлом году на Кубке Европы

Определенный опыт участия в подобных турнирах в Украине уже есть. В 2015 году в Новой Зеландии Украинцы уже участвовали в подобном турнире. Заняли первое место в группе, опередив США, Мьянму и Новую Зеландию. Но в 1/8 проиграли Сенегалу в серии пенальти.

В 2019 году подопечные Александра Петракова попали в группу "D", где соперниками украинцев будут США, Катар и Нигерия. По правилу жеребьевки в каждой из групп должны быть представители разных континентов. 24 мая Украина сыграет против США, 27 против Катара, а 30 против Нигерии.

Во время подготовки к юношескому Мундиаля сборная Украины провела два товарищеских матча. Оба закончились - 1:1: сначала против "Колоса" из Коваливки, одного из лидеров первой лиги, затем против ровесников из ЮАР.

Заявка сборной Украины не особо отличается от той, что была год назад на юношеском Кубке Европы. Костяк команды сохранился. К сожалению, из-за травмы не поможет ведущий защитник команды и один из ее лидеров 19-летний Виталий Миколенко. Защитник "Динамо" в лагере сборной получил травму, которая оставила его вне футбола на неделю, не дает ему возможности сыграть в Польше. Хотя к матчам национальной сборной Украины должен возобновиться.

Из-за травмы на турнире не сыграет Виталий Миколенко

Сможет помощи сборной 18 летний фланговый полузащитник "Шахтера" Алексей Кащук, в прошлом году в Финляндию не поехал из-за травмы. Отдельно стоит фигура Андрея Лунина. В этом сезоне вратарь "Леганеса" почти не играет за свой клуб. Пропустил подготовку к Кубку мира из-за позиции клуба не отпускать игрока. Кроме того, Лунин последние полтора года вызывается в национальную сборную, играет за молодежную команду. Был в элит - раунде с 1998 годом, но с 1999-2000 годом рождения игроков почти никогда не играл. Будет ли это усиление для сборной? Вратарь и защитники должны быть сыгранными, понимать друг друга. При том, что основной вратарь команды Петракова динамовец 20-летний Владислав Кучерук не дает сомнение в своей надежности.

В общем, игра юношеской сборной Украины Ю -20 носит откровенно закрыть характер. Александр Петраков строит игру команды от обороны. На поле выходят сразу три централи защитники. Поэтому потеря Миколенко довольно болезненной. Атака строится через быстрые и индивидуальные действия игроков, особенно через фланги.

Главной звездочкой юношеской сборной Украины является 19-летний форвард "Динамо" Владислав Супряга. Именно после удачного юношеского Кубка Европы в Финляндии прошлого года он перешел из "Днепра-1" в "Динамо". На флангах полузащиты важную роль играют 18 летний динамовец Георгий Циатиишвили и его сверстник Алексей Кащук из "Шахтера". Мозговым центром в середине поля 20-летний Сергей Булеца с "Динамо" Алексей Хахлев с испанского "Алавеса". Лидером защиты является 20-летний динамовец Денис Попов.

Главной звездой сборной Украины является Владислав Супряга

Сборная Украины имеет собственный рисунок игры, собственные принципы. Костяк сборной уже сформирован давно. Поэтому сыгранность и рациональный стиль футбола является сильной стороной украинский. Александр Петраков уже выводил юношескую сборную на подобный форму. В прошлом году играл на Кубке Европы среди 19 годовых. Украина должна рассчитывать на выход из группы, а вот уже в плей -оф будет многое зависеть от соперника. Учитывая третье место в прошлом году этой команды на Кубке Европы - никакой недооценки наша сборная не будет иметь. Напротив, в Украину будут относиться настраиваться по полной.

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Кубок Мира в Польше среди 20 летних начнется 23 мая и будет продолжаться до 15 июня.

Автор: Сергей Тищенко
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