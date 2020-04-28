Что нужно знать о потенциальном новичке команды Андрее Шевченко

 
Ексклюзивы
1/5
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 720
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2232
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1026
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4680
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 522
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 855
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 5841
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1602
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3780
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 4942
Фото
Все фото
11
9
10
14
13
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
Сексуальная и откровенная: как выглядит девушка звездного полузащитника &quot;Реала&quot;
Сексуальная и откровенная: как выглядит девушка звездного полузащитника "Реала"
Горячая соблазнительница: фото сексуальной модели, которая очаровала молодого футболиста
Горячая соблазнительница: фото сексуальной модели, которая очаровала молодого футболиста
Видео
Все видео
Скандальный датский форвард посадил за компьютер свою собаку
Скандальный датский форвард посадил за компьютер свою собаку
Пілот Формули-1 одягнувся в костюм банана
Пілот Формули-1 одягнувся в костюм банана
Президент клуба отправлял будущего обладателя "Золотого мяча" в шахту
Президент клуба отправлял будущего обладателя "Золотого мяча" в шахту
Из Заварова хотели сделать второго Платини
Из Заварова хотели сделать второго Платини
Девич завершил карьеру
Девич завершил карьеру
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 1242
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1665
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1386
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8955
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3978
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
28 апреля 2020
Просмотров: 180
Театр для брудних вельмож
Перед карантином встигла побувати в Чернівцях. Ушосте. Люблю це місто. Вкотре завернула до театру, хотіла глянути на цю красу зсередини. Свою мрію ...
вторник, 28 апреля 2020 21:00

Что нужно знать о потенциальном новичке команды Андрее Шевченко

  Комментировать
Что нужно знать о потенциальном новичке команды Андрее Шевченко
Игорь Харатин отказался от возможности получить венгерское гражданство ради сборной Украины. Фото: ФК "Ференцварош"

Игорь Харатин – потенциальное усиление национальной команды Украины по футболу. В ее составе он еще не провел ни одного матча, но все равно выбрал нашу сборную, хотя имел приглашение из Венгрии. Харатин родился на Закарпатье – регионе, исторически связаным с этой страной. Воспитанник киевского "Динамо", участник молодежного Кубка мира-2015, он поиграл за "Зарю", а в конце позапрошлого года за 800 тысяч евро был продан в венгерский "Ференцварош".

Футбольный скаут Алекс Великих оценил потенциал Харатина.

"Это уже сформированный центральный полузащитник с неплохим европейским опытом. Имеет хорошую антропометрию, что помогает ему успешно вести воздушную борьбу. Хорошо чувствует позицию.

Степаненко – основной игрок сборной в середине поля, но я считаю Харатина более тонким и вариативным футболистом


Имеет хорошо поставленный удар со средней и дальней дистанции, но основным его козырем является качественный пас вразрез. Именно этим инструментом нужно воспользоваться в сборной. Игрок не так часто получает предупреждения – этим выгодно отличается от Степаненко. Слабые моменты - силовая борьба корпус в корпус не для Харатина. Еще – посредственная скорость и динамика.

Сомнений нет: Степаненко – основной игрок сборной в середине поля, но я считаю Харатина более тонким и вариативным футболистом. Не думаю, что ему стоит возвращаться в "Динамо". Основной путь – западная Европа. Испанский чемпионат замечательно подошел бы футболисту".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт оценил перспективы одного из самых талантливых украинских футболистов

Игорю Харатину – 25 лет.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что нужно знать о потенциальном новичке команды Андрее Шевченко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
апреля

Фанаты выложили более миллиарда за бой Кличко и Джошуа

Самое читаемое
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
25
 Просмотров: 26329
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
7
 1 Просмотров: 12843
В Польше объяснили, когда ждут украинских гастарбайтеров
В Польше объяснили, когда ждут украинских гастарбайтеров Просмотров: 12645
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины Просмотров: 10719
Соблазнительный ангел: Деми Роуз в черном кружеве и красных ботфортах подразнила подписчиков
Соблазнительный ангел: Деми Роуз в черном кружеве и красных ботфортах подразнила подписчиков
3
 Просмотров: 7659
Спорт
Скандальный датский форвард посадил за компьютер свою собаку
Скандальный датский форвард посадил за компьютер свою собаку
 Просмотров: 153
Месси признан лучшим футболистом XXI в.
Месси признан лучшим футболистом XXI в. Просмотров: 162
Чемпионат Франции не будет доигран из-за коронавируса
Чемпионат Франции не будет доигран из-за коронавируса Просмотров: 63
Экс-тренера "Металлиста" дисквалифицировали на 5 лет за договорные матчи
Экс-тренера "Металлиста" дисквалифицировали на 5 лет за договорные матчи Просмотров: 225
"Играл на гитаре и хавал селедку": Алиев раскритиковал экс-партнера сборной Украины
"Играл на гитаре и хавал селедку": Алиев раскритиковал экс-партнера сборной Украины Просмотров: 351
Больше всего комментируют
7
РФ прислала в Чехию спецагента с ядом после демонтажа советского памятника - СМИ
6
Саакашвили назвал Ермака другом
3
Зеленский: Давайте разрешим открыть рынки
3
Нефедов после увольнения: К таможне хотят применить советский подход - пятилетка за день
2
Более 100 тыс. украинцев получили гражданство РФ за последние месяцы - МВД России
Голосов: 561
Голосование Кто должен быть главным тренером киевского "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Алексей Михайличенко
  • 2) Виктор Скрипник
  • 3) Сергей Ребров
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua