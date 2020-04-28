Что нужно знать о потенциальном новичке команды Андрее Шевченко

Игорь Харатин отказался от возможности получить венгерское гражданство ради сборной Украины. Фото: ФК "Ференцварош"

Игорь Харатин – потенциальное усиление национальной команды Украины по футболу. В ее составе он еще не провел ни одного матча, но все равно выбрал нашу сборную, хотя имел приглашение из Венгрии. Харатин родился на Закарпатье – регионе, исторически связаным с этой страной. Воспитанник киевского "Динамо", участник молодежного Кубка мира-2015, он поиграл за "Зарю", а в конце позапрошлого года за 800 тысяч евро был продан в венгерский "Ференцварош".

Футбольный скаут Алекс Великих оценил потенциал Харатина.

"Это уже сформированный центральный полузащитник с неплохим европейским опытом. Имеет хорошую антропометрию, что помогает ему успешно вести воздушную борьбу. Хорошо чувствует позицию.

Степаненко – основной игрок сборной в середине поля, но я считаю Харатина более тонким и вариативным футболистом



Имеет хорошо поставленный удар со средней и дальней дистанции, но основным его козырем является качественный пас вразрез. Именно этим инструментом нужно воспользоваться в сборной. Игрок не так часто получает предупреждения – этим выгодно отличается от Степаненко. Слабые моменты - силовая борьба корпус в корпус не для Харатина. Еще – посредственная скорость и динамика.

Сомнений нет: Степаненко – основной игрок сборной в середине поля, но я считаю Харатина более тонким и вариативным футболистом. Не думаю, что ему стоит возвращаться в "Динамо". Основной путь – западная Европа. Испанский чемпионат замечательно подошел бы футболисту".





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Игорю Харатину – 25 лет.



