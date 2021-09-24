Что нужно знать о мегафайте Джошуа - Усик

Энтони Джошуа и Александр Усик. Фото: Matchroomboxing.com

В субботу, 25 сентября, около полуночи в Лондоне, Великая Британия, состоится большой бой в супертяжелом весе между действующим обладателем трех чемпионских титулов, 31-летним британцем Энтони Джошуа и украинским боксером, обязательным претендентом, на титул WBO, Александром Усиком, который на три года старше. Боксерский матч состоится на открытом 2,5 года назад Tottenham Hotspur Stadium в присутствии почти 70 тысяч болельщиков. Gazeta.ua выделяет отдельные важные детали будущего противостояния двух олимпийских чемпионов Лондона-2012, объединительного чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа и бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.

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Усик привык побеждать на выезде. В апреле 2017-го все могли убедиться , как положительно влияет на Энтони Джошуа громкая поддержка 90 тысяч болельщиков на "Уэмбли". Он поднялся из нокдауна, перетерпел добивание Владимира Кличко и в конечном итоге нокаутировал украинского чемпиона. Теперь публика, которая за полтора года коронавирусной паузы соскучилась по настолько масштабным ивентам, опять погонит его вперед.

Но Усика точно таким не испугаешь. Он привык быть выездным бойцом. Все большие победы украинец одержал не просто на выезде, а на "заднем дворе" своих соперников. За своим первым чемпионским титулом он отправился в Гданск, чтобы отобрать его в Кшиштофа Гловацкого. Защитил пояс в боях с американцем Майклом Хантером и немцем Марко Хуком у них дома, прежде чем объединить титулы в боях с латвийцем Майрисом Бриедисом в Риге и Муратом Гассиевим в Москве. А завершил свой невероятный путь в крузервейте эффектной победой в бою за звание абсолютного чемпиона мира в Манчестере в поединке против британца Тони Белью. Там же, на Туманном Альбионе, на "Уэмбли" украинский боксер предпринял последний шаг до боя с Джошуа, победив крепкого местного ветерана Дерека Чисору.

А еще у Александра самые лучшие воспоминания о своем пребывании в Великой Британии со времен любительской карьеры. В 2008-ом в Ливерпуле он стал чемпионом Европы, а 4 года спустя в Лондоне выиграл "золото" Олимпийских игр. И в конечном итоге в 2013 году в том же Лондоне он победил нынешнего топового профессионала, британца Джо Джойса, в рамках турнира WSB.

Девид Хей и Эвандер Голифилд выигрывали титулы в хэвивейте после успешной "зачистки" крузервейта, а Рой Джонс-младший вышел из среднего и полутяжелого веса, чтобы завоевать титул и в супертяжелом

Стили делают бои. Это классический боксерский матч между мощным панчером и технически утонченным боксером. Бой правши и левши, представителей разных рас, у которых огромная разница в антропометрии. В боксе, как известно, стили делают бои. И мы в ожидании увлекающегося зрелища двух элитных бойцов нынешнего времени.

Джошуа – фаворит. Не потому, что британец лучше. А потому, что он слишком большой и сильный для Усика. Размер в боксе имеет значение. Поэтому и придумали весовые категории. Поэтому и так распространено правило: "Хороший большой боксер всегда побьет хорошего маленького боксера".

Усик – левша. И этот факт может стать козырем украинского боксера и проблемой для британца. Джошуа привык к ортодоксальным боксерам и почти не имеет практики боев с левшами. В 2016-ом он нокаутировал во втором раунде Чарльза Мартина, но американец полностью другой по стилю и не на том же уровне, как Усик, по техническим навыкам. Найти качественных партнеров спарринга, которые боксируют в правосторонней стойке, непросто в нормальные времена. А во время пандемии с ограничениями на поездки, еще сложнее.

Игры ума и грубой силы. В дебюте поединка боксеры начнут разыгрывать "шахматную партию", претворяя в жизнь план своих тренеров - Роба Маккракена и Анатолия Ломаченко. Вряд ли в стартовых раундах стоит ожидать каких-то фейерверков. Соперники в теории прекрасно знают друг друга, но в ринге им понадобится несколько раундов, чтобы проверить все на практике. Ожидаем, что Усик много будет маневрировать, работать с дистанции и избегать сближений. Джошуа, который заметно "подсушился" к этому бою, будет пытаться его догнать, особо не рискуя.

Но Усику в гостях против местной звезды и одного из наиболее финансово прибыльных боксеров мира так бой не выиграть. Поэтому ближе к середине боя, рассчитанного на 12 раундов, он должен будет поднимать темп и все чаще сокращать дистанцию и проводить свои комбинации. И там он столкнется с самыми сильными сторонами Джошуа. Энтони, невзирая на свои впечатляющие габариты, отлично действует на средней и ближней дистанции, умело разбивает соперников лучшим в хэвивейте правым апперкотом. А еще характеризуется прекрасной контратакующей работой. Сможет ли Усик сближаться и после атаки разрывать дистанцию, оставаясь невредимым - вопрос.

Шанс Усика - истощить Джошуа своим темпом, численными, даже легкими, ударами, держать чемпиона в постоянном напряжении и заставлять его промахиваться. Действовать как опытный матадор, который терзает и обманывает быка, ломая его волю. Если это удастся и британский чемпион во второй половине боя потеряет уверенность, станет не таким взрывным, быстрым и опасным, а украинский претендент сохранит достаточно сил и свежести, то должен хорошие шансы забирать поздние раунды. Это в идеале.

Усик – выездной боец. Но соперник для него слишком большой и сильный

Но у Джошуа есть план "Б" на такой случай. Он отбросит попытку перебоксировать Усика и вспомнит о главном своем козыре - большом преимуществе в ударной мощи и физической силе. Рано или поздно британец догонит претендента, зажмет того в углу ринга, разобьет его и остановит. Просто потому, что в Усика отсутствует панч, который бы мог остановить напор Джошуа. А "отбегать" весь бой, не попав под "обстрелы" Джошуа, вряд ли выйдет. Крепкий подбородок длительное время будет удерживать Усика в игре. Но сомнительно, что он не даст трещину к самому финальному гонгу. Ну разве в том случае, если Джошуа будет выигрывать по очкам и нокаут не будет для него критически важным.

Исторические (не) параллели. Есть немало примеров, когда бойцы из низших дивизионов становились чемпионами мира в супертяжелом весе. Девид Хей и Эвандер Голифилд выигрывали титулы в хэвивейте после успешной "зачистки" крузервейта, а Рой Джонс-младший вышел из среднего и полутяжелого веса, чтобы завоевать титул и в супертяжелом. Но Усик - не Холифилд. Американец был агрессивным панчером, который любил войну в ринге. А пиковый Энтони Джошуа - не Николай Валуев или Джон Руиз, благодаря победам над которыми Хей и Джонс стали чемпионами в королевской весовой категории.

Бек: Энтони Джошуа и Александр Усик дебютировали на профи-ринге осенью 2013-го. Британец выиграл 24 из 25-ти проведенных боев, 22 из них нокаутом. Имеет одно поражение, досрочное, от американца Энди-Руиза, которое "закрыл" в следующем же поединке. Александр Усик выиграл все 18 поединков - 13 нокаутом.

Василий Танкевич