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вторник, 13 июля 2021 21:00

Что нужно знать о Кубке Америки-2021

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Что нужно знать о Кубке Америки-2021
Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки-2021.

В финальном матче аргентинцы минимально победили принципиального соперника команду Бразилии. Судьбу матча решил единственный гол полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии.

Победа на Кубке Америки стала первой наградой для Лионеля Месси в составе сборной Аргентины.

Обозреватель журнала "Футбол" Сергей Шевченко специально для Gazeta.ua поделился впечатлением от турнира.

Аргентина заслуженно стала победителем?

Не совсем. Как минимум в финальном матче Бразилия играла не хуже, однако не смогла реализовать свои шансы. С другой стороны, Аргентина наконец была сплоченной, хорошо мотивированной и с достаточно сильным набором игроков, которые одержали первую победу на Копа Америка с 1993 года.

В финале Месси сыграл неудачно из-за повреждения

Как роль в этом Месси, или это команда заслуга?

Месси провел отличный турнир, забив четыре мяча и отдав пять результативных передач. Через него строилась игра команды, у него была полная свобода действий. В финале, однако, Лео сыграл неудачно из-за повреждения, но здесь ему помогла команда, которая дисциплинированно оборонялась и реализовала контратаку. Важным игроком стал полузащитник Родриго де он, в решающий момент показал мастерство Ди Мария, также ключевую роль сыграл новый голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес.

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Кто из команд разочаровал, кто наоборот смог удивить?

Разочаровали обветшавшие Уругвай и Чили. Их лидеры уже не так хороши, как несколько лет назад, а молодое поколение не тянет. Приятно удивила, кроме Аргентины, пожалуй, сборная Перу, куда успешно вписался натурализованный итальянец Джанлука Лападула.

Лучший игрок турнира?

Месси, конечно. В финал он играл гениально. Но и Неймара отмечу, тоже яркий турнир в его исполнении.

Кубок Америки не проводился в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Победителем турнира в 2019 году была сборная Чили.

Для сборной Аргентины победа на Копа Америка стала десятой в истории.

Автор: Сергей Тищенко
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