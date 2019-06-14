Что нужно знать о финале молодежного Кубка мира Украина - Южная Корея

 
Ексклюзивы
1/5
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
4 Просмотров: 2295
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 189
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 432
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1395
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 2997
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3159
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 24453
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7596
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 792
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2592
Фото
Все фото
16
10
10
15
8
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Видео
Все видео
Фьюри и Шварц провели самую забавную дуэль взглядов в истории бокса
Фьюри и Шварц провели самую забавную дуэль взглядов в истории бокса
"Реал" хочет перехватить у "Барселоны" японского "Месси"
"Реал" хочет перехватить у "Барселоны" японского "Месси"
Сборная России Ю-20 пропустила гол от вратаря соперника
Сборная России Ю-20 пропустила гол от вратаря соперника
"Фанаты" "Олимпика" оконфузились на митинге у Дома футбола - эпическое видео
"Фанаты" "Олимпика" оконфузились на митинге у Дома футбола - эпическое видео
"Сент-Луис" выиграл Кубок Стэнли
"Сент-Луис" выиграл Кубок Стэнли
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1593
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2988
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5220
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 июня 2019
Просмотров: 18
Екскурсія в Чорнобиль
– Оля першу серію ледь додивилася. А я на половині четвертої виключив. Плакав, коли труни бетоном заливали і цуценят розстрілювали, ...
суббота, 15 июня 2019 08:02

Что нужно знать о финале молодежного Кубка мира Украина - Южная Корея

  Комментировать

Сегодня сборная Украины сыграет в финале молодежного Кубка мира против Южной Кореи.

Команда Петракова на турнире в Польше пока не знает вкуса поражений. В 6 матчах 5 раз победили и раз сыграли вничью. Позади остались такие сильные сборные, как Колумбия, Италия, Нигерия. Для победы осталось теперь сделать только один шаг.

Уже по традиции молодежного Кубка мира Gazeta.ua обратилась к скаутуа итальянского "Кальяри" Алекса Великих, чтобы он поделился своими мыслями на счет матча с участием сборной Украины.

"За титул обладателя Кубка мира среди 20 годовых в Польше поборются азиатская и европейская сборные. Такой и финал является большой неожиданностью для экспертов. Я думаю, что вряд ли кто перед стартом турнира мог рассчитывать такой финальный матч в Лодзи.

Украина и Южная Корея похожи по манере игры команды, которые предпочитают играть вторым номером. Поэтому финал обещает быть максимально напряженным. Стоит ожидать большого количества тактических ходов, малого количества рисков от обеих команд и отсутствие зрелищности. Результат в этой игре чрезвычайно важен для обоих соперников. Поэтому не стоит ждать явного преимущества одной из команд, или большого количества голов

Не стоит ждать в финале зрелищной игры


Команды сравнительно недавно встречались. Это было в марте 2019 года. Украина и Корея готовились как раз к польскому Мундиалю, поэтому сыграли друг против друга товарищескую игру. Тот матч завершился минимальной победой Украинский 1: 0. Гол забил один из лидеров сборной Украины на турнире в Польше Сергей Булеца.

С тех пор особых изменений ни одна из команд не претерпела. Тренеры, построение игры, состав остался примерно тот же. Наибольшие изменения произошли в украинском в середине поля. В первую очередь потому, что Хахлев в Польше уступил место в составе Чеху. Также уже по ходу Мундиаля Сикан вытеснил Супрягу из основного состава.
Понимая консерватизм Петракова в плане игровой модели, схем и состава не стоит ожидать от этого никаких сюрпризов в финальной игре. Конечно, за исключением дисквалифицированного Попова. Это может стать самой большой проблемой для Украины на всем турнире. Хотя Петраков уже показал. Что для него нет незаменимых игроков.

Для Петракова нет незаменимых игроков.

В этом матче своей сборной не сможет помочь основной центральный защитник Украины и наверное настоящий игрок открытия этого мундиаля - Попов. Денис не сыграет из-за удаления в предыдущей игре против Италии. Конечно, это большая игровая потеря для Украинской. Кроме того, не стоит забывать о лидерских качествах Попова и умение действовать на стандартах у чужих ворот. Не каждый защитник может забить сразу 3 мяча на турнире.


Отсутствие Попова, частично компенсирует возвращение после дисквалификации другого талантливого игрока - Георгия Цитаишвили. Конечно, позиции у них совершенно разные. Если Попов - центральный защитник, то Цитаишвили - игрок атаки. На этом турнире от Георгия ждали большего. Для игрока "Динамо" этот турнир совсем неровным. Были хорошие матчи и отрезки, а местами не все получалось. Думаю, что отдохнув в полуфинале. Набравшись сил и спортивной злости Цитаишвли может стать одним из героев финала.

Автор: https://dynamo.kiev.ua
  Динамовец Цитаишвили имеет шансы стать героем финала
Динамовец Цитаишвили имеет шансы стать героем финала

Очень важный момент финала состоит в том, что Корея очень подходит для Украины в плане атаки. Центральные защитники соперника украинский является самым слабым звеном команды. Если учесть умение Сикана искать свой момент, давить на соперника - команде Петракова может иметь с этого дивиденды. При том, что игра на втором этаже есть явно не сильной стороной корейцев. Жаль, что Попов с его умением играть на стандартах у чужих ворот пропустит игру.

Корея свою атакует преимущественно левым флангом. На этой позиции играет правоногий игрок, поэтому стоит ожидать, что он будет смещаться и пытаться угрожать дальними ударами воротам Лунина. Центральный форвард силового плана, который заточен на фланговые передачи. Защитники украинский имеют его не проиграть физическую борьбу у своих ворот.

Самая большая звезда команды Чанг Ин Ли из "Валенсии". Этот игрок в 18 лет уже оценивается в 10 миллионов евро. Действует на позиции 10 номера, или второго форварда. Очень быстрый и техничный игрок. Важно, чтобы его хорошо держали наши полузащитники.

Автор: ФИФА
  Канг Ин Ли - лидер Южной Кореи
Канг Ин Ли - лидер Южной Кореи

Южная Корея не является тем соперником, которого нельзя побеждать. Однако Украине нужно максимально сконцентрироваться. Важно, чтобы все эмоции после победы над Италией остались в прошлом. Украина должна сыграть с холодной головой и горячим сердцем. Для Петракова и его игроков - это шанс стать лучшей сборной в своей возрастной категории в мире. Второго такого уже никогда не будет. Игроки должны понимать, в каком матче они играют.

Я считаю, что Украина - лидер в этом финале. Только ребята Петракова должны доказать это на поле. Для игроков - это шанс получить возможности уже во взрослом футболе. Искренне желаю каждому найти себя в футболе".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УЕФА открыл дело против сборной Украины

Финал молодежного Кубка мира между Украиной и Южной Кореей пройдет в польском городе Лодзь 15 июня. Начало игры - в 19. 00

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что нужно знать о финале молодежного Кубка мира Украина - Южная Корея». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июня

Мороженое называли "пирог эскимоса"

Дело Онищенка: депутат-беглец три года скрывается за границей

Герой романа имел в себе 24 личности и прототип в реальной жизни

Самое читаемое
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
6
 1 Просмотров: 27330
&quot;Надюха-киллер&quot; - Савченко насмешила украинцев новым образом
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом 2 Просмотров: 26118
Нардепа облили фекалиями
Нардепа облили фекалиями
 Просмотров: 23212
Аппетитная Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии
Аппетитная Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии
5
 Просмотров: 15032
&quot;Скоро будет порно&quot; - Потап показал полностью обнаженную Каменских
"Скоро будет порно" - Потап показал полностью обнаженную Каменских
4
 Просмотров: 14679
Спорт
Ахметов не отпустил лидера "Шахтера" в Бразилию
Ахметов не отпустил лидера "Шахтера" в Бразилию Просмотров: 81
Фьюри и Шварц провели самую забавную дуэль взглядов в истории бокса
Фьюри и Шварц провели самую забавную дуэль взглядов в истории бокса
 Просмотров: 864
Турецкий гранд начал переговоры с Коноплянкой
Турецкий гранд начал переговоры с Коноплянкой Просмотров: 279
Малиновский признался, где хочет продолжить карьеру
Малиновский признался, где хочет продолжить карьеру Просмотров: 423
Португальский клуб хочет арендовать двух игроков "Шахтера"
Португальский клуб хочет арендовать двух игроков "Шахтера" Просмотров: 189
Больше всего комментируют
24
У Зеленского рассказали о союзниках и конкурентах
18
Смешко судится с соратником Тимошенко
4
Саакашвили идет в Раду и показал список
4
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
4
Сравняют с землей: какими будут последствия силового освобождения Донбасса
Голосов: 447
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua