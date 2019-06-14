Что нужно знать о финале молодежного Кубка мира Украина - Южная Корея

Сегодня сборная Украины сыграет в финале молодежного Кубка мира против Южной Кореи.

Команда Петракова на турнире в Польше пока не знает вкуса поражений. В 6 матчах 5 раз победили и раз сыграли вничью. Позади остались такие сильные сборные, как Колумбия, Италия, Нигерия. Для победы осталось теперь сделать только один шаг.

Уже по традиции молодежного Кубка мира Gazeta.ua обратилась к скаутуа итальянского "Кальяри" Алекса Великих, чтобы он поделился своими мыслями на счет матча с участием сборной Украины.

"За титул обладателя Кубка мира среди 20 годовых в Польше поборются азиатская и европейская сборные. Такой и финал является большой неожиданностью для экспертов. Я думаю, что вряд ли кто перед стартом турнира мог рассчитывать такой финальный матч в Лодзи.

Украина и Южная Корея похожи по манере игры команды, которые предпочитают играть вторым номером. Поэтому финал обещает быть максимально напряженным. Стоит ожидать большого количества тактических ходов, малого количества рисков от обеих команд и отсутствие зрелищности. Результат в этой игре чрезвычайно важен для обоих соперников. Поэтому не стоит ждать явного преимущества одной из команд, или большого количества голов

Не стоит ждать в финале зрелищной игры



Команды сравнительно недавно встречались. Это было в марте 2019 года. Украина и Корея готовились как раз к польскому Мундиалю, поэтому сыграли друг против друга товарищескую игру. Тот матч завершился минимальной победой Украинский 1: 0. Гол забил один из лидеров сборной Украины на турнире в Польше Сергей Булеца.

С тех пор особых изменений ни одна из команд не претерпела. Тренеры, построение игры, состав остался примерно тот же. Наибольшие изменения произошли в украинском в середине поля. В первую очередь потому, что Хахлев в Польше уступил место в составе Чеху. Также уже по ходу Мундиаля Сикан вытеснил Супрягу из основного состава.

Понимая консерватизм Петракова в плане игровой модели, схем и состава не стоит ожидать от этого никаких сюрпризов в финальной игре. Конечно, за исключением дисквалифицированного Попова. Это может стать самой большой проблемой для Украины на всем турнире. Хотя Петраков уже показал. Что для него нет незаменимых игроков.

Для Петракова нет незаменимых игроков.

В этом матче своей сборной не сможет помочь основной центральный защитник Украины и наверное настоящий игрок открытия этого мундиаля - Попов. Денис не сыграет из-за удаления в предыдущей игре против Италии. Конечно, это большая игровая потеря для Украинской. Кроме того, не стоит забывать о лидерских качествах Попова и умение действовать на стандартах у чужих ворот. Не каждый защитник может забить сразу 3 мяча на турнире.



Отсутствие Попова, частично компенсирует возвращение после дисквалификации другого талантливого игрока - Георгия Цитаишвили. Конечно, позиции у них совершенно разные. Если Попов - центральный защитник, то Цитаишвили - игрок атаки. На этом турнире от Георгия ждали большего. Для игрока "Динамо" этот турнир совсем неровным. Были хорошие матчи и отрезки, а местами не все получалось. Думаю, что отдохнув в полуфинале. Набравшись сил и спортивной злости Цитаишвли может стать одним из героев финала.

Автор: https://dynamo.kiev.ua Динамовец Цитаишвили имеет шансы стать героем финала

Очень важный момент финала состоит в том, что Корея очень подходит для Украины в плане атаки. Центральные защитники соперника украинский является самым слабым звеном команды. Если учесть умение Сикана искать свой момент, давить на соперника - команде Петракова может иметь с этого дивиденды. При том, что игра на втором этаже есть явно не сильной стороной корейцев. Жаль, что Попов с его умением играть на стандартах у чужих ворот пропустит игру.

Корея свою атакует преимущественно левым флангом. На этой позиции играет правоногий игрок, поэтому стоит ожидать, что он будет смещаться и пытаться угрожать дальними ударами воротам Лунина. Центральный форвард силового плана, который заточен на фланговые передачи. Защитники украинский имеют его не проиграть физическую борьбу у своих ворот.

Самая большая звезда команды Чанг Ин Ли из "Валенсии". Этот игрок в 18 лет уже оценивается в 10 миллионов евро. Действует на позиции 10 номера, или второго форварда. Очень быстрый и техничный игрок. Важно, чтобы его хорошо держали наши полузащитники.

Автор: ФИФА Канг Ин Ли - лидер Южной Кореи

Южная Корея не является тем соперником, которого нельзя побеждать. Однако Украине нужно максимально сконцентрироваться. Важно, чтобы все эмоции после победы над Италией остались в прошлом. Украина должна сыграть с холодной головой и горячим сердцем. Для Петракова и его игроков - это шанс стать лучшей сборной в своей возрастной категории в мире. Второго такого уже никогда не будет. Игроки должны понимать, в каком матче они играют.

Я считаю, что Украина - лидер в этом финале. Только ребята Петракова должны доказать это на поле. Для игроков - это шанс получить возможности уже во взрослом футболе. Искренне желаю каждому найти себя в футболе".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УЕФА открыл дело против сборной Украины

Финал молодежного Кубка мира между Украиной и Южной Кореей пройдет в польском городе Лодзь 15 июня. Начало игры - в 19. 00