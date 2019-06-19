ЧМ-2022 может не состояться в Катаре

ФИФА рассматривает возможность лишить Катар проведения Чемпионата мира по футболу в 2022-м.
Причиной стал скандал с задержанием бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции при выборе страны-организатора, пишет "Обозреватель".
Расследование, в котором допросили Мишеля Платини, касается встречи, состоявшейся за месяц до выборов в 2010-м. На ней присутствовали сам Платини, тогдашний президент Франции Николя Саркози и нынешний эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани.
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После скандала с задержанием Платини в ФИФА активно проводят совещания, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну.
Чемпионат мира в Катаре должен стать первым в истории, который состоится на Ближнем Востоке. Даты проведения турнира: 21 ноября - 18 декабря 2022-го.
Экс-член исполкома ФИФА Рафаэль Сальгуэро признался, что продал свой голос на выборах Кубка мира по футболу 2018-го, который в итоге достался России.
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