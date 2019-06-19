ЧМ-2022 может не состояться в Катаре

Автор: racurs.ua Катар может быть первой страной на Ближнем Востоке, которая принимает Чемпионат мира по футболу

ФИФА рассматривает возможность лишить Катар проведения Чемпионата мира по футболу в 2022-м.

Причиной стал скандал с задержанием бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции при выборе страны-организатора, пишет "Обозреватель".

Расследование, в котором допросили Мишеля Платини, касается встречи, состоявшейся за месяц до выборов в 2010-м. На ней присутствовали сам Платини, тогдашний президент Франции Николя Саркози и нынешний эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финансовая прокуратура Франции отрицает арест Платини

После скандала с задержанием Платини в ФИФА активно проводят совещания, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну.

Чемпионат мира в Катаре должен стать первым в истории, который состоится на Ближнем Востоке. Даты проведения турнира: 21 ноября - 18 декабря 2022-го.

Экс-член исполкома ФИФА Рафаэль Сальгуэро признался, что продал свой голос на выборах Кубка мира по футболу 2018-го, который в итоге достался России.