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воскресенье, 10 мая 2020 11:02

Цитаишвили вспомнил просмотр в "Барселоне"

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Цитаишвили вспомнил просмотр в &quot;Барселоне&quot;
В прошлом году Цитаишвили стал чемпионом мира среди 20-летних. Фото ФК "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал, что однажды ездил на просмотр в академию "Барселоны", но не захотел там оставаться.

"Там был просмотр "Открытые двери", так называется. Мы за свой счет приехали туда. Там 30 дней тренировок, просмотра. Я потренировался в первый день – меня сразу взяли. Было 250 – меня взяли в 50, – цитирует футболиста "Трибуна".

Мы вообще не бегали, все с мячом. Были упражнения, стенки. Вся тренировка – турнир по игре один на один до трех или двух забитых. Я всех обыгрывал, это было одно из моих самых сильных качеств. Я выиграл, мне не дали даже доделать последнее упражнение, сказали, что взяли меня.

Сказали, какие документы нужны, все согласовали. Попросили найти опекуна, с кем жить там. А родители не согласились, потому что я единственный сын. А родители хотели, чтобы я на базе жил. Отец понимал, что когда переходной возраст можно встать не на ту дорожку.

Родители не разрешали мне ничего плохого сделать, даже на улицу лишний раз выйти, следили строго. А если бы я был сам, то я мог бы добиться каких-то успехов и сойти с этого пути, чем-то плохим заниматься, гулять. Они хотели, чтобы все строго, на базе, в 9 закрывается.

Этого не было, что стало первой причиной, почему папа сказал, что надо оттуда уходить", – сказал Цитаишвили.

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В нынешнем сезоне 19-летний Цитаишвили сыграл 3 матча в составе "Динамо".

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