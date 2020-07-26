Чигринского зовут в клуб, который выигрывал Кубок чемпионов

Дмитрий Чигринский имеет преложение от АЕКа из уменьшенной зарплатой. Фото gazzetta.gr

Защитник АЕК Дмитрий Чигринский стал трансферной целью "Стяуа", сообщает Telekom Sport. Румынский клуб потерял шансы на чемпионство в этом сезоне и хочет усилить состав опытным игроком.

33-летний украинец – личный выбор владельца "Стяуа" Джиджи Бекали.

Тransfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро. Его контракт с греческим клубом рассчитан до конца сезона 2019/20, но сообщалось, что АЕК договорился с Чигринским о продлении контракта на год.

В текущем сезоне 33-летний украинец забил 3 гола 25 матчах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Заря" покупает украинца из "Антверпена"

"Стяуа" за 2 тура до завершения чемпионата Румынии идет 4-м в верхней шестерке. В еврокубки попадают только первые 3 места. В 1986 году "Стяуа" выиграл Кубок чемпионов.