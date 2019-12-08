Чигринский получил нового тренера

Массимо Каррера приводил "Спартак" к чемпионству в России. Фото: рейтер

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера возглавил АЕК. 55-летний итальянец подписал контракт с греками до конца сезона 2020/21 гг.

Каррера находился без работы после увольнения из московского "Спартака" осенью 2018 года.

В 2017 году итальянский тренер привел москвичей к первому за 16 лет чемпионства в России. Также в тренерской карьере Карреры есть опыт работы в тренерском штабе "Ювентуса" и сборной Италии, пишет "Спортарена"

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В составе АЕКа выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский. В нынешнем сезоне экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины провел 10 матчей в составе греческого клуба и забил один гол. После 13-го тура греческой Суперлиги АЕК идет на третьем месте в турнирной таблице отставая от лидеров на 10 очков.