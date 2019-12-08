Чигринский получил нового тренера

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера возглавил АЕК. 55-летний итальянец подписал контракт с греками до конца сезона 2020/21 гг.
Каррера находился без работы после увольнения из московского "Спартака" осенью 2018 года.
В 2017 году итальянский тренер привел москвичей к первому за 16 лет чемпионства в России. Также в тренерской карьере Карреры есть опыт работы в тренерском штабе "Ювентуса" и сборной Италии, пишет "Спортарена"
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему украинские футболисты едут играть в Беларусь
В составе АЕКа выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский. В нынешнем сезоне экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины провел 10 матчей в составе греческого клуба и забил один гол. После 13-го тура греческой Суперлиги АЕК идет на третьем месте в турнирной таблице отставая от лидеров на 10 очков.
Комментарии