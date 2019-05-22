Четыре украинки откроют финал Лиги чемпионов

Украинки будут иметь многомиллионную аудиторию

Украинский электронный струнный квартет Asturia выступит на финале Лиги чемпионов в Мадриде, информирует "Футбол-24"

Украинский сыграют свою версию гимна Лиги чемпионов перед началом матча "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом".

В состав квартета входят Вера Валиева (скрипка), Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт) и Мирослава Цибко (виолончель).

"Выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей во всем мире, - это невероятная возможность для нас.

Это момент, который мы будем помнить всю жизнь. С нетерпением ждем возможности подарить незабываемое выступление", - поделилась ожиданиями Мирослава Цибко.

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Финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Перед матчем также выступит известная рок-группа Imagine Dragons.