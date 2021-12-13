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"Черноморец" завтра объявит о назначении Григорчука

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&quot;Черноморец&quot; завтра объявит о назначении Григорчука
Роман Григорчук уже работал в Одессе. Фото: "Шахтер" Солигорск

Украинский тренер Роман Григорчук возвращается в Одессу и в ближайшее время станет главным тренером "Черноморца".

О его назначении объявят уже завтра.

Также клуб откажется от арендованных игроков, большинство из которых приехали из киевского "Динамо".

Сейчас "Черноморец" возглавляетбывший киевлянин Юрий Мороз.

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Последним местом работы Романа Григорчука был солигорский "Шахтер", который он покинул в июле этого года. Тренер уже работал в "Черноморце" с 2010 по 2014 годы.

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13
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