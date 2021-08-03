Черкасова выиграла пятую "бронзу" на Олимпиаде для сборной Украины

Алла Черкасова принесла Украине шестую медаль. Фото: Gettyimages.com

Украинская борец 32-летняя Алла Черкасова стала бронзовым призером Олимпиады в Токио по греко-римской борьбе.

В схватке за "бронзу" в категории до 68 кг украинка победила представительницу Японии Сару Досе.

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Уже в первом раунде Черкасова положила на лопатки соперницу и одержала досрочную победу.

В полуфинале украинская спортсменка проиграла главной фаворитке - американке Тамире Менсе-Сток.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. В активе сборной Украины одна серебряная и пять бронзовых награды.