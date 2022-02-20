Церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине - трансляция

В воскресенье, 20 февраля, состоится церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Событие началось в 14:00 по киевскому времени.

Украинский прапор на церемонии закрытия несла биатлонистка Елена Билосюк.

Последние медали Олимпиады-2022 были разыграны сегодня утром.

Украина возвращается из Пекина с одной наградой, которую завоевал лыжный акробат Александр Абраменко.

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Gazeta.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

На арене "Птичье гнездо" появилась огромная снежинка, которой закончилась церемония открытия.

Организаторы напоминают, что Пекин стал первым городом, принимавшим и летние Олимпийские игры, и зимние.

Прозвучал гимн Китая, поднят флаг страны-хозяйки на стадионе.

На арену выходят спортсмены с флагами своих стран. Среди них и Билосюк.

Национальные сборные представлены одним или двумя атлетами.

Спортсмены и представители сборной Украины тоже вышли на стадион небольшой группой, ведь большинство уже дома.

Вышли китайцы. Теперь все спортсмены находятся в чаше "Птичьего гнезда".

Парад атлетов закончился. Занимают они места на трибунах.

Показали нам самые яркие моменты пекинских Игр.

Награждают призеров лыжных гонок с массовым стартом. Марина Анцибор в женской гонке стала 37-й.

У мужчин победил Александр Большунов. Поставили музыку Петра Чайковского, ведь гимн России запрещен на Олимпиадах из-за допинговых скандалов страны-агрессора.

Снова напоминают нам яркие моменты, радость спортсменов после побед.

А теперь показывают слёзы спортсменов после завоевания медалей.

На арену вышел президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Приспускают флаг МОК под пение детского китайского хора.

Олимпийский флаг официально передали представителям следующих зимних Олимпийских игр, которые состоятся в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Звучит итальянский гимн. Поднимается флаг этой страны.

Показали нам самые красивые места Милана и Кортины-д'Ампеццо.

Слово взял Томас Бах. Благодарит спортсменов, организаторов.

Фото: Xinhua

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады проводились соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграли 109 комплектов медалей. Украинские спортсмены в столице Поднебесной выступили в 12-ти дисциплинах.