Цена войны. В России забрали Чемпионат мира по волейболу

Страна-оккупант Россия потеряла право проводить Чемпионат мира по волейболу.
Международная федерация волейбола (FIVB) официально сообщила об отмене проведения соревнований в России, сообщает сайт организации.
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Соревнования должны были пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Казани, Кемерово и Ярославле.
FIVB отменила проведение чемпионата из-за вторжения России на территорию Украины.
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Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок.
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