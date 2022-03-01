Цена войны. В России забрали Чемпионат мира по волейболу

Россия потеряла право на проведение чемпионата мира по волейболу Фото: Fivb.com

Страна-оккупант Россия потеряла право проводить Чемпионат мира по волейболу.

Международная федерация волейбола (FIVB) официально сообщила об отмене проведения соревнований в России, сообщает сайт организации.

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Соревнования должны были пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Казани, Кемерово и Ярославле.

FIVB отменила проведение чемпионата из-за вторжения России на территорию Украины.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. "Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот". Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок. Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".