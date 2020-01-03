Чемпионку Франции по фигурному катанию поймали на употреблении кокаина

Лорин Лекавелье не прошла допинг-тест. Фото: рейтер

В крови французской фигуристки Лорин Лекавелье обнаружили кокаин.

23-летняя спортсменка, тренирующаяся с прошлого лета в Италии, не появлялась на соревнованиях с конца сентября. Все из-за проваленного теста на допинг, показавшего наличие наркотиков в крови фигуристки.

Теперь антидопинговые организации должны определить наказание для Лекавелье. Принимать участие в официальных соревнованиях она не может.

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Лорин Локавелье является чемпионом Франции по фигурному катанию 2017 года. На чемпионате Европы-2019 заняла 5-е место.