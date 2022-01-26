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Чемпионка мира Саладуха официально завершила карьеру легкоатлетки

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Чемпионка мира Саладуха официально завершила карьеру легкоатлетки
Ольга Саладуха. Фото: facebook.com/saladukhaolga

Спортсменка Ольга Саладуха объявила о завершении профессиональной карьеры.

Об этом уже бывшая легкоатлетка, специализировавшаяся на прыжках в длину, сообщила на своей странице в Facebook.

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"Сегодня (22 января - прим. Gazeta.ua) был невероятный день. Соревнования на "Кубок Белой пантеры" и мое прощание с профессиональным спортом прошли.

Немного грустно, что завершилась целая эпоха в жизни. Но я вдохновлена ​​юными спортсменами и спортсменками, принявшими участие в наших соревнованиях. Они - наша надежда и наша гордость. Они прославят страну и реализуют свои таланты. Они - будущее украинской легкой атлетики.

Я ухожу из профессионального спорта, но он по-прежнему для меня родной. Всегда чем смогу, помогу спортсменам, нуждающимся в поддержке. Как народный депутат и дальше буду работать над тем, чтобы наш спорт развивался. Чтобы строили инфраструктуру, защищали социальные права спортсменов, мотивировали молодежь, достойно награждали тренеров", - написала Саладуха.

Ольга Саладуха - бронзовый призер Олимпийских игр-2012, чемпионка мира 2011 года, четырехкратная чемпионка Европы.

Экс-спортсменка является народным депутатом Украины IX созыва.

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