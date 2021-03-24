Чемпионка мира по сноуборду погибла под лавиной

Фото: twitter.com/pomajulie

Французская звезда сноубординга 40-летняя Жюли Помагальски погибла в Швейцарии в результате схождения лавины.

Вместе с ней смерть унесла гида и спасателя Бруно Кутелли, сообщает SkiChrono.

Представители аварийных служб, которые прибыли на место схождения лавины, нашли тела двух человек. В этом же районе находились еще двое фрирайдеров, однако их поиски продолжаются.

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Жюли - внучка изобретателя Жана Помагальски, который создал первый подъемник в горах в 1934 году.

За свою спортивную карьеру Помагальски завоевывала золото (1999) и серебро (2003) на чемпионатах мира. Позже открыла свою лыжную школу на французском курорте Мерибель.

Ранее 39-летний американский рестлер Шад Гаспард трагически погиб во время купания в океане.