Чемпионка Европы отказалась выступать за Россию

Мария Харенкова решила изменить Россию на Грузию. Фото: соцсети

Спортивная гимнастика из России Мария Харенкова на Олимпиаде-2020 в Токио представлять Грузию.

Национальные олимпийские комитеты и международные федерации достигли договоренности, что Мария Харенкова, которая выступала раньше России, сможет представить Грузию на Олимпиаде-2020, пишет "Обозреватель"

21-летняя уроженка Ростова-на-Дону является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года в командных соревнованиях, чемпионкой Европы в упражнении на бревне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Черчесов заговорил о поражении от Украины

Олимпиада в Токио состоится в столице Японии Токио. Соревнования будут проходить с 24 июля по 9 августа 2020 года.