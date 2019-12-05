Чемпионка Европы отказалась выступать за Россию

Спортивная гимнастика из России Мария Харенкова на Олимпиаде-2020 в Токио представлять Грузию.
Национальные олимпийские комитеты и международные федерации достигли договоренности, что Мария Харенкова, которая выступала раньше России, сможет представить Грузию на Олимпиаде-2020, пишет "Обозреватель"
21-летняя уроженка Ростова-на-Дону является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года в командных соревнованиях, чемпионкой Европы в упражнении на бревне.
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Олимпиада в Токио состоится в столице Японии Токио. Соревнования будут проходить с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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