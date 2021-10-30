Чемпионат по пощечинам. Показали, как поляк нокаутировал 160-килограммового бразильца

Зулузиньо ужасно опозорился. Фото: instagram.com

Известный боец смешанных единоборств (MMA) бразилец Зулузиньо был нокаутирован в Польше на турнире по пощечинам с призовым фондом $13 тыс.

Соперником 43-летней легенды был местный спортсмен Кароль Флиласински. Первым пощечину в противостоянии наносил Зулузиньо. Он смог мощнейшим ударом потрясти соперника и отправить того в нокдаун.

Однако ответ Флиласински получился еще более мощным. Поляк смог нокаутировать бразильца, который от полученной пощечины потерял сознание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Секс-символ ММА показала идеальные формы

Зулузиньо завершил карьеру в MMA в 2019 году. На его счету в смешанных единоборствах 14 побед и 9 поражений. Один поединок с его участием признан несостоявшимся.