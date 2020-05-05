"Чемпионат Беларуси - зло" - Моралес

Артем Милевский - главная звезда чемпионата Беларуси. Фото: ФК "Динамо" Брест

Украинский комментатор Роберто Моралес поделился впечатлениями от просмотра матчей чемпионата Беларуси.

Уровень футбол в соседнем государстве явно не сразу украинского комментатора.

"Немножко Посмотрел. Нет, это зло. Или не интересно. Хотя весь футбол и обваливая, но нет такого желания, чтобы Смотреть белорусский чемпионат. Лучше ретро-матчи Смотреть. Чемпионат Никарагуа я тоже не смотрел, только 15 минут.

Можно немного посмотреть, чтобы потом была возможность привести какие-то аргументы во время дискуссии на эту тему. Но зачем? Это жестокая.

По Милевскому стоило наблюдать, когда он был действительно футболистом. Сейчас это медийная личность. Это Миля", - сказал Моралес во в ютуб-программе Stargorod Sport.

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В чемпионате Беларуси сыграно 7 туров. Лидером турнирной таблицы является "Витебск". "Торпедо- БелАЗ" и БАТЭ занимают 2 и 3 место соответственно.