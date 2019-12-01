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воскресенье, 01 декабря 2019 08:47

Чемпиона мира дисквалифицировали за антироссийскую футболку

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Чемпиона мира дисквалифицировали за антироссийскую футболку
Абдулрашид Садулаев является четырехкратным чемпионом мира

Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.

Решение о дисквалификации Садулаева приняла организация "Объединённый мир борьбы" (United World Wrestling).

Чемпионат мира по спортивной борьбе прошел в Нур-Султане в сентябре этого года. Абдулрашид Садулаев на этих соревнования занял первое место и стал четырехкратным чемпионом мира.

В этой футболке Садулаев появился после победы на чемпионате мира в Нур-Султане. Также он посвятил имама Шамиля свое золото турнира.

Имам Шамиль - руководитель национально-освободительной борьбы народов Северного Кавказа против России во время Кавказской войны (1817-1864).

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В 2016 году Садулаев завоевал титул олимпийского чемпиона.

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01
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