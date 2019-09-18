Чемпион России отказался от эвтаназии

Бывший игрок сборной Нидерландов Фернандо Риксен умер после продолжительной болезни.

Сообщает politeka.net

В 2013 году экс-полузащитнику шотландского Рейнджерс диагностировали боковой амиотрофический склероз — медленно прогрессирующую болезнь центральной нервной системы.

Нидерландский футболист боролся со смертельным заболеванием на протяжении шести лет.

Как сообщает Sky Sports, Фернандо Риксен ушел из жизни утром в среду, 18 сентября, в возрасте 43 лет.

В последнее время бывший футболист находился в хосписе в Шотландии. Неизлечимая болезнь лишила его речи и полностью парализовала, но от эвтаназии он отказался.

За свою карьеру Фернандо Риксен выступал за нидерландские Фортуну и АЗ, а также шотландский Рейджерс и российский Зенит. Полузащитник становился чемпионом Шотландии и России, а также выигрывал Кубок Шотландии, Кубок шотландской лиги, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Всего в течение клубной карьеры он провел 452 матча и забил 33 мяча. Также на его счету 12 поединков в составе сборной Нидерландов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разбился Андрій Гусин

В 2014 году Фернандо Риксен был введен в Зал славы шотландского Рейнджерс. В 2018 году в нидерландском городе Ситтард рядом со стадионом местного клуба Фортуна, в котором полузащитник начинал профессиональную карьеру, был открыт памятник футболисту.