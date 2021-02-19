Чемпион мира забился в конвульсиях после Нокаута года

19 февраля 2011 года на арене Mandalay Bay Resort & Casino в Лас-Вегасе, США, состоялся боксерский поединок между 2 элитными бойцами - один из самых ожидаемых боев года. В нем сошлись мексиканец Фернандо Монтиэль и филиппинец Нонито Донэйр.

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На кону стояли пояса WBC и WBO в легчайшем весе - до 53,5 кг, которыми владел Монтиэль. Для него это была 3-я категория, в которой он становился чемпионом.

На время боя оба входили в десятку лучших боксеров независимо от весовой категории по версии американского журнала The Ring. Донэйр был 5-м номером, Монтиэль - 7-м. А в рейтинге своей весовой категории мексиканец занимал 1-е место, филиппинец - 5-е. Последний только недавно перешел в этот вес - дебютировал в нем 3 месяца перед тем с победы нокаутом над нашим Владимиром Сидоренко.

Монтиэль впервые в 48-м бою проиграл нокаутом

Бой получился не долгим. В середине 2-го раунда соперники почти одновременно нанесли удар по порядку. Монтиэль провел правый боковой и сразу же получил намного более мощный контрудар слева. Он упал на спину и забился в конвульсиях. Через несколько секунд сделал попытку подняться и снова упал на настил ринга. К счету 8 мексиканец уже был в вертикальном положении. Рефери дал команду продолжать бой, но после 2 попаданий Донэйра остановил противостояние - технический нокаут. Донэйр стал чемпионом мира в 3-й весовой категории. А Монтиэль впервые в 48-м бою проиграл нокаутом.

Несмотря на то, что Монтиэль поднялся после нокдауна, журнал The Ring назвал его Нокаутом года. Бой Донэйра во 2-й раз отметили этим почетным званием. Его нокаут в бою против Вика Дарчиняна из Армении в 2017 году также был признан лучшим.

38-летний Нонито Донэйр до сих пор выступает на профи-ринге. Он становился чемпионом мира в 5 весовых категориях. Фернандо Монтиэль в последний раз выходил в ринг в 2016-м - в 37-летнем возрасте. После поражения от Донэйра чемпионом мира он больше не становился.