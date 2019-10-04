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пятница, 04 октября 2019 15:33

Чемпион мира по боксу жестко проехался по Усику

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Чемпион мира по боксу жестко проехался по Усику
Деонтей Уайлдер считает, что Усик не несет его никакой угрозы. Фото: рейтер.

Американский тяжеловес, чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер считает, что бывший абсолютный чемпион украинец Александр Усик не несет ему никакой опасности.

Об этом пишет "Обозреватель".

"Усик точно не несет для меня никакой опасности. Он слишком мелкий. То есть я знаю, что он отлично двигается и все такое. Но меня все эти его фишки вообще никак не волнуют", - сказал Уайлдер.

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Деонтей Уайлдер - американский боксер, олимпийский медалист. Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC. Следующий бой Уайлдер проведет 23 ноября в Лас-Вегасе с кубинским ветераном Луисом Ортисом.

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Дата
04
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