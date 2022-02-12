Чемпион мира по боксу загремел за решетку

Джермаллу Чарло грозит десять лет тюрьмы. Фото: скриншот.

Действующий чемпион мира в среднем весе по версии WBC 31-летний Джермалл Чарло попал за решетку.

Американскому боксеру грозит от двух до десяти лет тюрьмы, сообщает BoxingScene.

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Чарло обвиняется в нападении на одного из членов семьи с причинением телесных повреждений.

Американец находится под стражей. За него назначен залог в размере $10 тыс.

Чарло арестовали менее чем через две недели после того, как он был полностью оправдан по предварительным обвинениям в ограблении. В августе 2021 года он был арестован после конфликта с официанткой в ​​одном из баров города Сан-Антонио. На профессиональном уровне американец провел 32 боя, в которых одержал 32 победы и 22 поединка завершил досрочно.