Чемпион мира по боксу разбил свой Ferrari и чуть не погиб в ДТП

Чемпион мира в полусреднем весе по версиям IBF и WBC американский боксер Эррол Спенс попал в серьезную аварию в Далласе.

Об этом пишет "Обозреватель".

Как сообщает "CBS", Спенс не справился с управлением своего Ferrari. Автомобиль спортсмена несколько раз перевернулся. Боксер не был пристегнут и поэтому вылетел из машины и получил серьезные повреждения. Американец госпитализирован в тяжелом состоянии, но врачи не считают, что его жизни что-то угрожает.

Автор: Twitter / @ jdmiles11 Ferrari Спенса после аварии

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Эррол Спенс - американский боксер, обладатель двух поясов чемпионов мира. В профессиональном боксе провел 26 боев, все выиграл. В 21 боя стал победителем досрочно.