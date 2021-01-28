Чемпион мира из России попался на допинге

До сих пор Шубенков считался чистым спортсменом. Фото РИА Новости

Российский легкоатлет Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест.

В пробе спортсмена обнаружены следы фуросемида — препарата класса S5 (диуретики и маскировочные агенты). Стандартная санкция за него составляет два года дисквалификации.

В прошлом фуросемид действительно применялся для сокрытия следов приема допинга, однако в данное время сам препарат ловится настолько долго, что это потеряло смысл. Подавляющее число положительных проб на фуросемид в последние годы обнаруживается в видах спорта, связанных с контролем веса — гимнастике и фигурном катании.

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30-летний Шубенков — чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами и трехкратный призер мирового первенства. Он также является двукратным чемпионом Европы.