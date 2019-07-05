Чемпион мира и призер Олимпиад получил 4,5 года тюрьмы за торговлю наркотиками

Джек Бобридж проведет за решеткой 4,5 года

2-кратный серебряный призер Олимпийских игр в велоспорте на треке (Лондон-2012 и Рио-2016) австралиец Джек Бобридж приговорен судом Перта к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы по делу о незаконном обороте наркотиков.

В августе 2017 года австралиец был взят под стражу из-за того, что в течение нескольких месяцев продавал экстазе большими партиями. В том числе своему партнеру по команде Алексу Макгрегор, которому он продал сотни таблеток экстази.

В результате 28-летний спортсмен был пойман и отправлен под стражу. Позже австралийский суд принял решение отпустить Бобридж под залог в 10 тысяч долларов и подписку о невыезде из Западной Австралии до выяснения обстоятельств. В этом году расследование завершили. Поэтому Бобридж получил 4,5 года тюремного заключения.

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Бобридж является 3-кратным чемпионом мира и серебряным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 по велотреку. Австралийский велогонщик завершил спортивную карьеру в 2016 году из-за проблем со здоровьем.