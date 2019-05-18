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суббота, 18 мая 2019 10:02

Чемпион Греции не может договориться с украинцем

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Чемпион Греции не может договориться с украинцем
Евгений Шахов выступает в Греции с 2016 года

Украинский хавбек Евгений Шахов уже летом может уйти из греческого ПАОКа. Сообщает сайт sportanalytic.com.

Греческая пресса пишет, что стороны никак не могут договориться относительно нового контракта якобы из-за требования украинского полузащитника.

Если консенсус не будет достигнут Шахов получит статус свободного агента и искать новый клуб.

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В текущем сезоне 28-летний украинец выиграл с ПАОКом чемпионат и Кубок Греции. В 21 матче Евгений забил 5 мячей.

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