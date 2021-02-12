"Челси" выиграл 4 матча подряд

Тухель возглавил "Челси" по середине сезона. Фото: Gettyimages.com

В матче 1/8 Кубка Англии "Челси" победил в гостях представителя Чемпионшипа "Барнсли" - 1:0.

В 1-м тайме хозяева несколько раз угрожали воротам соперника, но выйти вперед "Барнсли" так не удалось. В середине 2-й половины встречи "Челси" забил единственный гол в матче усилиями Тамми Абрахама.

Это 4-я победа лондонцев подряд. Ранее они обыграли "Бернли", "Тоттенхэм" и "Шеффилд Юнайтед".

После прихода Томаса Тухеля "Челси" победил 4 раза в 5 встречах, лишь однажды сыграв вничью с "Вулверхэмптон".

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"Челси" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, где сыграет против "Шеффилд Юнайтед". Поединки этой стадии турнира запланированы на 20-21 марта.