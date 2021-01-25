"Челси" уволит Лэмпарда и назначит экс-наставника ПСЖ

Томас Тухель недолго был без работы. Фото: REUTERS

Наставника "Челси" Фрэнк Лэмпарда отправили в отставку.

"Челси" официально объявит об этом решении в течение суток, сообщает The Telegraph.

Несмотря на активную трансферную кампанию, летом команда находится только в середине турнирной таблицы АПЛ.

Следующим тренером "синих" будет ТухельТухель. "Челси" и немецкий специалист уже почти согласовали все детали контракта. Немецкого тренера в декабре уволили с ПСЖ. Находится без работы.

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Фрэнк Лэмпард возглавил "Челси" летом 2019-го. В прошлом сезоне "аристократы" под его руководством финишировали 4-ми в итоговой таблице АПЛ. В этом сезоне команда находится только на 9-м месте.