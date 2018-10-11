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четверг, 11 октября 2018 16:07

"Челси" решил отправлять фанатов-антисемитов в концлагерь

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&quot;Челси&quot; решил отправлять фанатов-антисемитов в концлагерь
Абрамович, справа, решил бороться с проявлениями антисемитизма. Фото: EADaily

Лондонский "Челси" в целях борьбы с антисемитизмом решил в образовательных целях отправлять провинившихся фанатов в Освенцим, сообщает The Sun.

Президент клуба Брюс Бак отметил, что владелец лондонской команды Роман Абрамович хочет искоренить любые проявления антисемитизма хотя бы среди своих болельщиков.

В клубе считают, что обычный запрет на посещение матчей не является эффективной мерой, поэтому фанатам, которые были замечены в проявлении антисемитизма, будут предлагать либо аннулирование сезонных абонементов, либо экскурсию в концлагерь Освенцим.

В прошлом году "Челси" выступил с заявлением и критикой своих фанатов, после того как те допустили антисемитские кричалки во время игры с "Тоттенхэмом".

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Матч 9-го тура чемпионата Англии "Челси" - "Манчестер Юнайтед" состоится 20 октября. Начало – в 14:30.

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