"Челси" решил отправлять фанатов-антисемитов в концлагерь

Абрамович, справа, решил бороться с проявлениями антисемитизма. Фото: EADaily

Лондонский "Челси" в целях борьбы с антисемитизмом решил в образовательных целях отправлять провинившихся фанатов в Освенцим, сообщает The Sun.

Президент клуба Брюс Бак отметил, что владелец лондонской команды Роман Абрамович хочет искоренить любые проявления антисемитизма хотя бы среди своих болельщиков.

В клубе считают, что обычный запрет на посещение матчей не является эффективной мерой, поэтому фанатам, которые были замечены в проявлении антисемитизма, будут предлагать либо аннулирование сезонных абонементов, либо экскурсию в концлагерь Освенцим.

В прошлом году "Челси" выступил с заявлением и критикой своих фанатов, после того как те допустили антисемитские кричалки во время игры с "Тоттенхэмом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Абрамович продает "Челси", озвучили бешеную сумму

Матч 9-го тура чемпионата Англии "Челси" - "Манчестер Юнайтед" состоится 20 октября. Начало – в 14:30.