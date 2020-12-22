"Челси" разгромил команду Ярмоленко

В 14-м туре АПЛ "Челси" в домашнем матче разгромил "Вест Хэм" - 3:0.

В начале игры хозяева поля вышли вперед благодаря точному удару бразильского защитника Тиаго Силвы.

Во 2-й половине игры разгром "молотобойцев" оформил Тамми Абрахам. Форвард "Челси" отметился дублем.

Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко просидел весь матч на скамейке запасных "Вест Хэма".

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В турнирной таблице "Челси" вышел на 5-е место в АПЛ, набрав 25 очков, "Вест Хэм" - 10-й. В следующем туре "синие" 26 декабря сыграют с "Арсеналом", а команда Андрея Ярмоленко днем ​​позже примет "Брайтон".