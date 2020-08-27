"Челси" приобрел защитника за € 72 млн

Лондонский "Челси" объявил о трансфере защитника "Лестера" и сборной Англии 23-летнего Бена Чилуелла.
Левый защитник подписал контракт с новым клубом до лета 2025 года. Сумма трансфера составила 72 млн евро сообщает официальный сайт "Челси".
Чилуелл стал третьим летним новичком "Челси" после полузащитника "Аякса" Хакима Зийеха и форварда "Лейпцига" Тимо Вернера.
Также близкими к переезду на "Стамфорд Бридж" является капитан ПСЖ Тиаго Силва и полузащитник "Байера" Кай Хаверц.
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В прошлом сезоне Бен Чилуелл сыграл в 33 матчах за "Лестер", забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.
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