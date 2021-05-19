"Челси" претендует на Левандовски

Роберт Левандовски забил 40 мячей в бундеслиге. Фото: Reuters

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски может продолжить карьеру в лондонском "Челси". Об этом сообщает Sky Sport Germany. По информации источника, "Челси" уже связался с мюнхенским клубом.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл 39 матчей за "Баварию", в которых забил 47 голов и сделал восемь результативных передач. В Бундеслиге польский нападающий забил 40 голов, повторив "вечный" рекорд Герда Мюллера. Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года, его действующий контракт истекает в 2023 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Левандовски повторил вечный рекорд Мюллера

Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Барселона" и "ПСЖ". По данным СМИ, Левандовски может перейти в парижский клуб в случае продажи Киллиана Мбаппе. В мае стало известно, что в услугах польского футболиста заинтересован и мадридский "Реал". Отмечается, что мюнхенский клуб может отпустить форварда летом за € 60 млн, чтобы закрыть прореху в бюджете, которая возникла из-за пандемии коронавируса.