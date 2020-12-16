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среда, 16 декабря 2020 12:32

"Челси" поиграл дважды подряд

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&quot;Челси&quot; поиграл дважды подряд
Вратарь "Челси" Менди на этот раз не спас команду от поражения.Фото AFP

Лондонский "Челси" уступил "Вулверхэмптону" со счетом 1:2 в матче 13-го тура Английской Премьер-лиги.

Команда Фрэнка Лэмпарда проиграла 2-й матч Премьер-лиги подряд – до этого их обыграл "Эвертон" - 0:1.

"Синие" проиграли в 2 играх АПЛ впервые за год. В последний раз подобное случалось в декабре 2019-го – тогда уступили "Эвертону" со счетом 1:3 и "Борнмуту" - 0:1.

"Челси" идет на 5-м месте в АПЛ с 22 очками.

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Сегодня в чемпионате Англии встречаются лидеры: "Ливерпуль" принимает лондонский "Тоттенхэм".

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