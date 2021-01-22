"Челси" определился с заменой Лэмпарду

Юлиус Нагельсманн уже 2 сезон возглавляет "Лейпциг". Фото: REUTER

Новым главным тренером "Челси" может стать наставник "Лейпцига" 33-летний Юлиан Нагельсманн.

Лондонский "Челси" определился с заменой Фрэнку Лэмпарду на тренерском мостике, сообщает Sky Sports.

Главный фаворит на работу - Нагельсманн. Но "синим" придется подождать до конца текущего сезона: ранее Юлиан не планирует покидать "Лейпциг".

В Лондоне ожидают, что новый наставник сможет эффективно работать с немецкими футболистами "аристократов" Тимо Вернером и Каем Хаверцем.

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В текущем сезоне "Челси" идет на 8-м месте, отставая от лидера МЮ на 11 очков.