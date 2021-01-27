"Челси" официально назначил нового тренера

Томас Тухель ни был долго без работы. Фото: ФК "Челси"

Лондонский "Челси" официально объявил о назначении наставником команды 47-летнего Томаса Тухеля.

Немецкий специалист подписал контракт с английским клубом до лета 2022-го года, сообщает официальный сайт "Челси".

Тухеля уволили из должности наставника ПСЖ в конце 2020-го года за конфликта с менеджерами клуба. До этого он работал с "Боруссией" Дортмунд и "Кельном".

Предыдущий наставник "синих" Фрэнк Лэмпард был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. "Челси" находился в середине турнирной таблицы занимая 9-е место в АПЛ.

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27-го января "Челси" будет принимать "Вулверхэмптон". Начало игры - в 20. 00.