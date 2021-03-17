"Челси" одолел "Атлетико", а "Бавария" – "Лацио"

суаресу не дали забить в двух матчах.Фото: Reuters

Лондонский "Челси" победил "Атлетико" в наиболее скучном противостоянии Лиги чемпионов - 2:0. Мячи забивали Хаким Зиеш и Эмерсон.

Томас Тухель продолжил свою впечатляющую серию без поражений с "Челси" без пропущенных мячей на "Стэмфорд Бридж". Изначально хозяева выглядели лучше гостей и не позволили подопечным Диего Симеоне создать хоть что-то у своих ворот.

Единственным опасным ударом у гостей отличился Жоау Феликс уже в добавленное время. Однако голкипер Мэнди не позволил гостям хотя бы размочить счет. Звездного португальца "Атлетико" не было заметно на поле, пока Симеоне не убрал оттуда Луиса Суареса. После этого вся острота шла от Феликса.

Невероятный матч провел Нгола Канте. Полузащитник "Челси" выиграл чуть ли не всю борьбу в центре поля и на последней минуте совершил рывок в стиле Усейна Болта, чем помог Эмерсону забить второй мяч.

В отличие от хозяев "Атлетико" в последнее время сдал. Команда почти не била в створ в этом двухматчевом противостоянии и проигрывала большинство борьбы. Неудивительно, что в чемпионате Испании "Реал" и "Барселона" так сократили отставание в турнирной таблице.

В параллельном матче "Бавария" во второй раз обыграла "Лацио" – 2:1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Через год Украина рискует потерять Лигу чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов состоится в следующую пятницу, 19 марта. В четвертьфинал пробились "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Бавария", "Боруссия", "Реал", "Порту" и ПСЖ. Первые матчи четвертьфиналов состоятся 6 апреля.